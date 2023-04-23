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Жизнь

Виктор Томенко вручил ключи от квартир детям-сиротам в Бийске

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время визита в Бийск вручил ключи от квартир детям-сиротам. В многоквартирном доме по ул. Декабристов, 22 для сирот была приобретена 41 квартира.

Виктор Томенко вручил ключи от квартир детям-сиротам в Бийске
Виктор Томенко вручил ключи от квартир детям-сиротам в Бийске
Фото Антона Червякова

Виктор Томенко подчеркнул, что благодаря введению сертификатов на покупку жилья удалось уменьшить очередь на получение жилья. «Мы разработали систему сертификатов и за счет этого у нас почти в два раза увеличились возможности для тех, кто свои жилищные условия должен улучшить с помощью государства», — отметил губернатор.

Глава региона отметил, что в прошлом году с помощью двух механизмов жилищные условия смогли улучшить 800 человек, в этом году планируется приобретение жилья для еще примерно 600 детей-сирот.

Стоимость сертификата для детей-сирот в Алтайском крае в настоящий момент составляет более 2,7 млн рублей.

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