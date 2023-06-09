Виктор Томенко рассказал, когда начнется реконструкция важной трассы на Казахстан

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о начале реконструкции федеральной трассы на Казахстан, о помощи в ремонте которой он недавно просил президента РФ Владимира Путина. Также в крае идут реконструкция и строительство и других масштабных транспортных проектов.