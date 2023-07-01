Виктор Томенко проверил ход реконструкции парка «Юбилейный»

Губернатор Виктор Томенко осмотрел ход благоустройства парка «Юбилейный» в Барнауле, пообщался в парке со спортсменами и мамами с детьми, которые часто гуляют по территории.

Губернатор Виктор Томенко проверил, как идет реконструкция парка. Глава региона осмотрел ход второго этапа работ и осмотрел стенды, на которых показано, как преобразится парк. В парке губернатор пообщался с мамами, которые гуляют там с колясками, со спортсменами, которые построили себе скейт-парк. Жители поблагодарили губернатора за то, что правительство поддержало проект реконструкции и выделило на него значительные средства.

За пять лет в Алтайском крае благоустроили 243 общественных территории. По мнению губернатора, практику участия жителей в обсуждении проектов нужно расширять. Кроме парка «Юбилейный» есть еще один позитивный пример — парк «Изумрудный», у которого также был общественный совет, у него активисты перенимали опыт. По мнению губернатора, без активности жителей реализовать проекты было бы невозможно.

Парк «Юбилейный» - это объект, где в обсуждении эскизного проекта активно принимают участие горожане, их представляет общественный совет парка.

Напомним, решение о реконструкции парка «Юбилейный» было принято в 2021 году по итогам голосования. На благоустройство в 2022-2023 годах предусмотрены 187, 5 млн рублей (федеральный – 96, 7 млн руб.; краевой – 74, 3 млн руб.; городской – 16, 5 млн руб.).