4 сентября
День города Барнаула 2023
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Жизнь

Виктор Томенко поздравил жителей Барнаула с Днем города

2 сентября краевая столица отмечает 293-й день рождения. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пожелал Барнаулу стать самым комфортным городом Сибири.

Виктор Томенко поздравил жителей Барнаула с Днем города.
Виктор Томенко поздравил жителей Барнаула с Днем города.
Telegram-канал Виктора Томенко

"Год за годом, шаг за шагом десятки поколений сильных, целеустремленных, трудолюбивых сибиряков строили наш Барнаул. Благодаря их кропотливым усилиям, благодаря их бережному отношению и любви к нашему краю у нас есть прочный фундамент для развития и самого Барнаула, и всего Алтая".

Он отметил, что Барнаул с каждым годом заметно меняется. Застраиваются новые кварталы, благоустраиваются парки, появляются новые прогулочные зоны. На промышленных предприятиях внедряют новые технологии, а в колледжах и вузах - корректируют образовательные программы, чтобы молодые люди получали востребованные профессии.

"И мы, конечно, не останавливаемся на достигнутом. Уверен, у Барнаула, у всех его жителей, — прекрасное будущее. Желаю нашей столице оставаться гостеприимной, открытой новому, развиваться не по дням, а по часам и в конце концов - стать самым комфортным городом Сибири! Мы с коллегами обязательно приложим для этого все необходимые усилия. А сегодня — давайте отпразднуем День рождения любимого города вместе!", написал Томенко.

К посту он приложил подборку рисунков, которые дети подготовили на конкурс в честь Дня города.

Ранее altapress.ru начал прямую трансляцию с праздника Дня города.

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