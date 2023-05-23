Виктор Томенко поздравил алтайских выпускников с окончанием школы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников, их родителей и учителей с последним звонком. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

Губернатор назвал окончание школы важным периодом, после которого для выпускников начинается новая взрослая жизнь.

"Желаю всем удачи и успехов! Будьте смелыми и настойчивыми. Никогда не пугайтесь будущего и перемен. Смело принимайте вызовы, которые ставит перед вами жизнь".

Виктор Томенко отметил, что при подготовке праздничного обращения его помощники обратились к нейросети. "Хотелось узнать, какой текст для этого повода подготовит искусственный интеллект", - заметил губернатор.

Томенко рассказал, что текст получился неплохим, но в нем не хватало искренности: