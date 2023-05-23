25 мая
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Жизнь

Виктор Томенко поздравил алтайских выпускников с окончанием школы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников, их родителей и учителей с последним звонком. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

Виктор Томенко поздравил алтайских выпускников с окончанием школы
Виктор Томенко поздравил алтайских выпускников с окончанием школы
Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор назвал окончание школы важным периодом, после которого для выпускников начинается новая взрослая жизнь.

"Желаю всем удачи и успехов! Будьте смелыми и настойчивыми. Никогда не пугайтесь будущего и перемен. Смело принимайте вызовы, которые ставит перед вами жизнь".

Виктор Томенко отметил, что при подготовке праздничного обращения его помощники обратились к нейросети. "Хотелось узнать, какой текст для этого повода подготовит искусственный интеллект", - заметил губернатор.

Томенко рассказал, что текст получился неплохим, но в нем не хватало искренности:

"Я желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место искренности. Никто вместо вас – ни один компьютер, ни нейросети, никакое оборудование, ни техника – никогда не сможет прожить вашу жизнь".

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