Виктор Томенко поздравил алтайских выпускников с окончанием школы

Губернатор назвал окончание школы важным периодом, после которого для выпускников начинается новая взрослая жизнь.
"Желаю всем удачи и успехов! Будьте смелыми и настойчивыми. Никогда не пугайтесь будущего и перемен. Смело принимайте вызовы, которые ставит перед вами жизнь".
Виктор Томенко отметил, что при подготовке праздничного обращения его помощники обратились к нейросети. "Хотелось узнать, какой текст для этого повода подготовит искусственный интеллект", - заметил губернатор.
Томенко рассказал, что текст получился неплохим, но в нем не хватало искренности:
"Я желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место искренности. Никто вместо вас – ни один компьютер, ни нейросети, никакое оборудование, ни техника – никогда не сможет прожить вашу жизнь".