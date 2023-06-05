Виктор Томенко посетил Леньковский сельмашзавод во время рабочей поездки в Благовещенский район. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора.

Виктор Томенко отметил, что сейчас Леньковский сельмашзавод считается одним из лидеров края в сельхозмашиностроении.

При этом завод прошел долги путь и начинал работу как советский ремзавод. В 2004 году он оказался на грани банкротства, но сохранился, благодаря новым возможностям развития. Вместо производства отдельных запчастей здесь постепенно стали делать полноценные машины.

На сегодняшний день на сельмашзаводе производят 86 видов техники для сельского хозяйства. Ее закупают более 40 регионов России — от Краснодарского края до Дальнего Востока. Кроме того поставки идут и за границу — в Казахстан и Монголию.

За последние пару лет холдинг, в который входит завод, получил больше 200 млн рублей субсидий. В том числе на расширение производства — по количеству рабочих мест предприятие к 2028 году вырастет почти в два раза.

"Стабильно работающее и развивающееся промпредприятие на селе всегда становится одной из основ для повышения уровня жизни. Это и рабочие места с хорошей зарплатой, и налоги, а значит — больше возможностей для развития важной для людей инфраструктуры от школ и больниц до дорог", - заявляет глава региона.

Ранее Виктор Томенко проверил завод, где делают алтайский асфальт.