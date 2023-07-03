Виктор Томенко осмотрел медколледж, где учатся будущие фельдшеры

Виктор Томенко посетил Барнаульский медколледж, где осмотрел учебные кабинеты и пообщался со студентами-целевиками. После учебы они отправятся работать на одни из самых сложных направлений медицины — в сельские ФАПы и на скорую помощь. Губернатор поблагодарил их за их смелый выбор и рассказал о мерах поддержки, которые получают студенты, а затем — молодые специалисты.

Проблема медицинских кадров в Алтайском крае постепенно решается с помощью набора студентов-целевиков

Чтобы решить проблему с острым дефицитом кадров в медицине, в Алтайском крае ввели собственную меру поддержки — для студентов-целевиков, которые после учебы будут работать в селах и в скорой помощи, действует стипендия в размере 50 тыс. рублей в год. Ежегодно планируется набирать 50 таких студентов.

Сельских медиков поддерживают и после учебы, когда они начинают работать

В крае действуют меры поддержки медиков: по федеральной программе «Сельский фельдшер» фельдшеры получат по 750 тыс. рублей. Алтайский край — один немногих регионов страны, где было выделено 400 млн рублей на специальные социальные выплаты сельским медикам, которые не вошли в федеральный проект. В целом по краю заложены 1,5 млрд на три года на привлечение кадров в медучреждения и в городах, и в селах.

Также губернатор попросит глав территорий, где будут работать молодые специалисты, оказывать им всю необходимую поддержку при обустройстве. Глава региона обещал лично приезжать и проверять, как устроились в селах медики.

Правительство постоянно улучшает условия работы медиков — закупается беспрецедентное количество новых машин скорой помощи, обустраиваются новые ФАПы.

Губернатор осмотрел Барнаульский медколледж, где учатся будущие фельдшеры, и пообщался с будущими медиками

Губернатор Виктор Томенко осмотрел ФАП на территории колледжа, принял участие в “тестовом” первичном приеме пациента: запись в АРМ-поликлинике, пульсоксиметрия, измерение давления под наблюдением студента-медика. Затем он осмотрел кабинета домашнего ухода, кабинет функциональной диагностики, операционную, палату стационара и кабинет психоэмоциональной разгрузки. Все это — учебные помещения, где будущие медики отрабатывают полученные во время учебы навыки. В колледже оборудованы условия, максимально приближенные к реальной работе медиком. Директор колледжа поблагодарила губернатора за поддержку, благодаря которой удалось оборудовать учебное заведение и сделать ремонт в общежитиях. Также он поговорил со студентами о том, где они планируют в будущем работать.

Справка На сегодня в селах края работает 861 ФАП. За последние 5 лет были закуплены 25 современных мобильных ФАПов, 227 новых автомобилей скорой помощи, оснащенных всем необходимым.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: - Я очень рад, что вы выбрали эту профессию. Она требует определенного склада, человеческого отношения к людям, готовности прийти на помощь. Должно быть определенное мировоззрение, взгляд на то, как должно развиваться общество. Желаю вам профессиональных успехов. Люди во всем крае, во всех районах, городах вас очень ждут. Главное, что наши жители, ваши пациенты, благодарны, они чувствуют заботу, внимание.

Жасмина Рыбина,

студент-целевик по специальности «Сестринское дело»:

-Я пришла в медицину, потому что с детства мечтала помогать людям. Мне очень нравится учиться в колледже, здесь очень хорошее оборудование, которое помогает отрабатывать манипуляции до автоматизма. Ты ко всему готов. Я сама из Республики Алтай, но останусь в Алтайском крае, буду работать в сельском ФАПе. Рассчитываю на программу «Сельский фельдшер». К сельской жизни я готова, сама жила в сельской местности, мне это очень нравится. Там больше контакта с людьми.





