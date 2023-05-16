Выгнавшие раздетого ребенка на мороз родители из Алтайского края отправятся в колонию

27-летнюю многодетную мать из села Селезнево Шелаболихинского района и ее 35-летнего сожителя признали виновными по нескольким статьям уголовного кодекса РФ, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

21 января 2022 года женщина осталась недовольна поведением пятилетнего сына и в качестве наказания выгнала его из дома без одежды и обуви.

Мальчик долго стоял на морозе, пока его не заметила местная жительница. После сигнала о происшествии, в дом нагрянули сотрудники органов опеки, чтобы забрать детей из семьи.

Мать пыталась помешать это сделать, применив насилие в отношении участкового полицейского, а также инспектора ПДН. Ее сожитель также угрожал участковому, замахнувшись на него рукой.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Позже следствие и суд выяснили, что сожители долгое время применяли физическое и психическое насилие по отношению к детям трех, семи и восьми лет.

27-летняя мать бессердечно и жестоко относилась к сыновьям, ненадлежащим образом занимаясь их воспитанием.

Она не обеспечивала мальчиков едой, одеждой, условиями для учебы, а также не следила за их здоровьем и гигиеной, нарушая санитарные нормы и злоупотребляя алкоголем на глазах у детей.

Кроме того, женщина истязала мальчиков и не мешала избивать их ее сожителю, который систематически оставлял на детях побои и причинял иные насильственные действия.

Суд. Судебный процесс. unsplash.com

Собранные доказательства позволили осудить мужчину и женщину по статьям за причинение физических или психических страданий несовершеннолетнему, применение насилия в отношении представителя власти, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего, а также за неисполнение родительских обязанностей.

Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчину - к четырем годам и шести месяцам в исправительной колонии строгого режима.

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