18 мая
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Жизнь

Выгнавшие раздетого ребенка на мороз родители из Алтайского края отправятся в колонию

27-летнюю многодетную мать из села Селезнево Шелаболихинского района и ее 35-летнего сожителя признали виновными по нескольким статьям уголовного кодекса РФ, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Родители признаны виновными в истязании троих малолетних детей.
Родители признаны виновными в истязании троих малолетних детей.
СУ СК по Алтайскому краю

21 января 2022 года женщина осталась недовольна поведением пятилетнего сына и в качестве наказания выгнала его из дома без одежды и обуви.

Мальчик долго стоял на морозе, пока его не заметила местная жительница. После сигнала о происшествии, в дом нагрянули сотрудники органов опеки, чтобы забрать детей из семьи.

Мать пыталась помешать это сделать, применив насилие в отношении участкового полицейского, а также инспектора ПДН. Ее сожитель также угрожал участковому, замахнувшись на него рукой.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Позже следствие и суд выяснили, что сожители долгое время применяли физическое и психическое насилие по отношению к детям трех, семи и восьми лет.

27-летняя мать бессердечно и жестоко относилась к сыновьям, ненадлежащим образом занимаясь их воспитанием.

Она не обеспечивала мальчиков едой, одеждой, условиями для учебы, а также не следила за их здоровьем и гигиеной, нарушая санитарные нормы и злоупотребляя алкоголем на глазах у детей.

Кроме того, женщина истязала мальчиков и не мешала избивать их ее сожителю, который систематически оставлял на детях побои и причинял иные насильственные действия.

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

Собранные доказательства позволили осудить мужчину и женщину по статьям за причинение физических или психических страданий несовершеннолетнему, применение насилия в отношении представителя власти, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего, а также за неисполнение родительских обязанностей.

Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчину - к четырем годам и шести месяцам в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мать, которая сожгла свою дочь на Алтае, признали невменяемой.

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