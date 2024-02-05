«Вы можете свернуть горы». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Хорошее время, чтобы как следует поработать и хорошенько заработать. Мужчинам будет проще проявить свои лучшие качества. Во вторник устройте разгрузочный день», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, энергии у вас много, успевайте управлять энергией. Направляйте в нужное русло. Нереализованная энергия будет выходить в виде раздражения. Имейте в виду.

Тельцы, медитируйте. Если отношения не ладятся, изучайте психологию. Разговаривайте со своей второй половиной.

Близнецы, успевайте замечать новые возможности. Их станет еще больше. А то со своими претензиями к партнеру вы не видите дальше своего носа. Ваша задача - в кризисе тоже увидеть возможности.

Раки, тема отношений со второй половиной для вас сейчас «больная». Осторожней с принятием важных решений. Дождитесь следующей недели. Ясности будет больше. Свои воинственные настроения пресекайте на корню.

Львы, вы можете свернуть горы. Хорошая неделя для учебы, работы, решения бытовых вопросов. У вас есть и знания, и силы действовать. Часть энергии и внимания направьте на свои слабости. С ними тоже справитесь.

Девы, занимайтесь обустройством домашнего уюта. Украшайте дом. Жилищные вопросы тоже можно решить на неделе. Детей, подчиненных постарайтесь не ругать. Спокойно разъясняйте, что вам не понравилось.

Измена. Ревность. Ссора. Открытые источники в Интернете

Весы, у вас снова может возникнуть путаница в отношениях. Для домашних не становитесь тираном. Поспокойней ведите себя с партнером. Не вредите собственному здоровью. Устройте себе маленькое путешествие.

Скорпионы, вы готовы действовать смело, даже вести переговоры. Делайте что-нибудь руками. Начните писать, к примеру. Ваш слог сейчас будет изысканным и вдохновляющим.

Стрельцы, берите ответственность за свои амбиции и слабости. Винить некого. Питайтесь правильно. Не злоупотребляйте кофе, копченостями, жареным, острым. В речи остроты тоже избегайте.

Козероги, старайтесь больше чувствовать, чем думать. Ставьте большие цели. Но следите за чистотой помыслов и своими слабостями, чтобы они не взяли верх над вами.

Водолеи, не наезжайте на партнера. Отслеживайте фанатизм в своих взглядах, идеях, действиях. Не торопитесь с начинаниями и тратами. Перепроверяйте: точно ли вы хотите потратиться на эту вещь?

Рыбы, можете ожидать расширения финансовых возможностей из самых неожиданных источников. Воздержитесь от крайностей в питании. Наведите порядок в пищевых привычках. Вспомните о самоуважении. Это поможет.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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