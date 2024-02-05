«Вы можете свернуть горы». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Овны, энергии у вас много, успевайте управлять энергией. Направляйте в нужное русло. Нереализованная энергия будет выходить в виде раздражения. Имейте в виду.
Тельцы, медитируйте. Если отношения не ладятся, изучайте психологию. Разговаривайте со своей второй половиной.
Близнецы, успевайте замечать новые возможности. Их станет еще больше. А то со своими претензиями к партнеру вы не видите дальше своего носа. Ваша задача - в кризисе тоже увидеть возможности.
Раки, тема отношений со второй половиной для вас сейчас «больная». Осторожней с принятием важных решений. Дождитесь следующей недели. Ясности будет больше. Свои воинственные настроения пресекайте на корню.
Львы, вы можете свернуть горы. Хорошая неделя для учебы, работы, решения бытовых вопросов. У вас есть и знания, и силы действовать. Часть энергии и внимания направьте на свои слабости. С ними тоже справитесь.
Девы, занимайтесь обустройством домашнего уюта. Украшайте дом. Жилищные вопросы тоже можно решить на неделе. Детей, подчиненных постарайтесь не ругать. Спокойно разъясняйте, что вам не понравилось.
Весы, у вас снова может возникнуть путаница в отношениях. Для домашних не становитесь тираном. Поспокойней ведите себя с партнером. Не вредите собственному здоровью. Устройте себе маленькое путешествие.
Скорпионы, вы готовы действовать смело, даже вести переговоры. Делайте что-нибудь руками. Начните писать, к примеру. Ваш слог сейчас будет изысканным и вдохновляющим.
Стрельцы, берите ответственность за свои амбиции и слабости. Винить некого. Питайтесь правильно. Не злоупотребляйте кофе, копченостями, жареным, острым. В речи остроты тоже избегайте.
Козероги, старайтесь больше чувствовать, чем думать. Ставьте большие цели. Но следите за чистотой помыслов и своими слабостями, чтобы они не взяли верх над вами.
Водолеи, не наезжайте на партнера. Отслеживайте фанатизм в своих взглядах, идеях, действиях. Не торопитесь с начинаниями и тратами. Перепроверяйте: точно ли вы хотите потратиться на эту вещь?
Рыбы, можете ожидать расширения финансовых возможностей из самых неожиданных источников. Воздержитесь от крайностей в питании. Наведите порядок в пищевых привычках. Вспомните о самоуважении. Это поможет.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.
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