Вежливо кивают, важно шагают и летают выше вертолетов. Какие птицы и куда отправляются на зимовку с Алтая

Солнечные дни подходят к концу, на улице холодает и уже не видно птиц, которые смело летали по Барнаулу и Алтаю. Altapress.ru выяснил, какие пернатые покидают сибирские края на зиму, чтобы прилететь вновь.

Стриж

Черного стрижа можно узнать по характерному крику во время полета. Также в Алтайском крае есть белопоясный и иглохвостый стрижи: первый очень красив, а второй невероятно быстр — развивает скорость до 160 км/час.

Черный стриж. ru.wikipedia.org

При малейших похолоданиях стрижи улетают на Юг Африки и Азии. Эти птички — ближайшие родственники колибри.

Ласточка

В августе-сентябре ласточки покидают Алтайский край, чтобы устроить себе зимние "каникулы" в Африке южнее Сахары и в тропической Азии. Этих птах можно отличить по раздвоенному хвосту, белой грудке и красному пятнышку на горле.

Ласточки и гнезда на Речном вокзале. Анна Зайкова

Скворец

“Певцы” улетают из Барнаула и его окрестностей в середине октября в Северную Африку, Египет, Центральную и Южную Азию.

Скворец, птица. СС0

Скворца можно определить по черному однотонному металлическому цвету оперения и синеватому пятну в основании клюва — у самцов, а у самок на этом месте красноватые крапинки.

Сизоворонка

Шикарная птица с ярко-синим оперением на крыльях. Сизоворонки живут только в юго-западной части Алтайского края с мая по август, а потом улетают зимовать в Африку.

Сизоворонка. Алексей Эбель Сизоворонка. Алексей Эбель

Численность этих красавчиков катастрофически падает, в крае есть проект по поиску и сохранению сизоворонки.

Гоголь

Самцы этого вида выглядят весьма стильно: черно-белое оперение похоже на костюм, а ходят по суше эти утки очень медленно и важно. Зимовать они улетают в сентябре-октябре на побережье Средиземного, Черного и Каспийского морей.

Гоголь. Алексей Эбель

Часть птиц зимует на Алтае возле незамерзающих водоемов. Гнездятся гоголи в дуплах деревьях.

Горные гуси

Этот вид занесен в Красную книгу России и продолжает сокращаться. Горные гуси живут на Алтае до замерзания водоемов, а потом улетают в Индию зимовать.

Горные гуси на Алтае. Алексей Эбель vk.com/ornitoexur

Они — обладатели титула одной из самых высоко летающих птиц — 10175 метров над уровнем моря. Выше парят только грифы.

Трясогузки

Отличительные черты этих крох — быстрый шаг, трясущиеся хвосты и качающаяся на каждый шаг голова. За это трясогузку прозвали самой вежливой птицей. Улетает она в конце лета в Азию, на юг Европы и в Африку.