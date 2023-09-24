Веселимся от души на Федорины вечерки. Приметы и традиции 24 сентября

Традиции Федориных вечерок
В этот день завершался сбор урожая и начинались заготовки на зиму. Особенно много собирали 24 сентября капусты. Традиционными блюдами стола становились щи, голубцы, пироги с капустой.
По вечерам женщины собирались вместе и рубили, квасили капусту. А чтобы было не скучно, пели, болтали и делились советами. Потому этот день и прозвали вечерками или посиделками.
Что нельзя делать 24 сентября
- На Федору не стоит мыть голову, иначе будет сопутствовать неудача.
- Не стоит краситься, особенно подводить губы. Это может привести к болезни.
- Нужно аккуратнее обращаться с посудой. Если ее разбить, то начнутся мелкие неприятности, ссоры с домочадцами.
- На дороге ничего поднимать нельзя – могут порчу навести.
- Запрещено сплетничать и распускать слухи.
Приметы Федориных посиделок
- Если пчелы летают во второй раз, то осень будет теплая и продолжительная.
- Сильные восходы озимых – к хорошему урожаю в следующем году.
- Чтобы в будущем вам сопутствовал успех, в этот день нужно надеть одежду золотого цвета.
- Если на Федорины вечерки в лесу много грибов – это к снежной зиме.