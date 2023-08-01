2 августа
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Жизнь

Вернувшийся к историческому облику. Как выглядит 106-летний дом в Барнауле после реставрации

Волонтеры завершили реставрацию старинного деревянного дома на ул. Анатолия, 59.

Отреставрированный дом на Анатолия, 59.
Отреставрированный дом на Анатолия, 59.
Дмитрий Лямзин

Второй сезон проекта по восстановлению деревянной архитектуры "Дома" закончился в Барнауле.

Восстановление "теремка" на ул. Анатолия, 59 заняло у волонтеров более пяти недель.

Неравнодушные барнаульцы очистили дом от пыли, сняли старую краску с наличников и нанесли новую.

При этом выяснилось, что изначально цвет наличников был другим - поговорив с жителями, добровольцы решили вернуть историческую окраску.

Кроме того, волонтеры восстановили разрушенные детали резьбы и покрыли здание защитным составом, чтобы продлить дереву жизнь.

А вот как проходил процесс реставрации и выглядело здание "до".

Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Павел Запруднов.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Павел Запруднов.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Павел Запруднов.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Павел Запруднов.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Павел Запруднов.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Павел Запруднов.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Павел Запруднов.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Павел Запруднов.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Павел Запруднов.

Ранее начали реставрировать главный вход в Изумрудный парк.

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