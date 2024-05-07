Великой Победе мы дань отдаём

3 мая в библиотеке имени Н.К. Крупской состоялось подведение его итогов. Конкурс проводился восьмой раз по четырем номинациям для детей от 5 до 18 лет.
Цель конкурса — стимулирование у детей и подростков интереса к изучению военной истории страны, воспитание чувства патриотизма, гордости за победы предыдущих поколений, уважения к ветеранам фронта и тыла. Мы рады, что интерес к конкурсу растет, это уже больше 400 работ. Все они достойны уважения, а некоторые и восхищения — столько души в них вложено! Их можно использовать для проведения уроков патриотического воспитания в школах и детских садах, — комментирует Александр Сергеевич Локтев.
На церемонии награждения победителей конкурса и участников мероприятия приветствовали главный специалист комитета по образованию Оксана Трясунова, ансамбль скрипачей детской музыкальной школы им. А.К. Глазунова, вокальная группа ДОУ №272, баянист-виртуоз Юрий Колесников.
Интерес вызвала презентация исследовательской работы ученицы СОШ №78 Ангелины Храмовой «Сказка и суровая реальность военных лет в рассказе Василия Шукшина «Далекие зимние вечера».
Профессиональное жюри отобрало победителей по номинациям: «Проектно-исследовательская деятельность», «Стенгазета», «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество» из школ №10, 64, 68, 78, 128, 132, 137, ДОУ № 162 и 266, которым были вручены дипломы, сертификаты в «Читай-Город» и сладкие подарки.
А по окончании церемонии традиционно все вместе спели песню «День Победы», с удовольствием сделали коллективное фото и провели экскурсию по библиотеке.
На мероприятии были вручены благодарности руководителям учреждений образования, а также всем участникам конкурса. По традиции стипендиаты Фонда получили завершающие этот учебный год спортивные стипендии.
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