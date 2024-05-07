Великой Победе мы дань отдаём

По доброй традиции, в преддверии празднования Дня Великой Победы фонд социальных проектов депутата Алтайского краевого законодательного собрания Александра Локтева совместно с городским комитетом по образованию провели творческий конкурс «Победители», посвященный 79-й годовщине Великой Победы.

3 мая в библиотеке имени Н.К. Крупской состоялось подведение его итогов. Конкурс проводился восьмой раз по четырем номинациям для детей от 5 до 18 лет.

Цель конкурса — стимулирование у детей и подростков интереса к изучению военной истории страны, воспитание чувства патриотизма, гордости за победы предыдущих поколений, уважения к ветеранам фронта и тыла. Мы рады, что интерес к конкурсу растет, это уже больше 400 работ. Все они достойны уважения, а некоторые и восхищения — столько души в них вложено! Их можно использовать для проведения уроков патриотического воспитания в школах и детских садах, — комментирует Александр Сергеевич Локтев.

Работы творческого конкурса «Победители». Фото предоставлено оргкомитетом творческого конкурса «Победители». Работы творческого конкурса «Победители». Фото предоставлено оргкомитетом творческого конкурса «Победители». Работы творческого конкурса «Победители». Фото предоставлено оргкомитетом творческого конкурса «Победители». Работы творческого конкурса «Победители». Фото предоставлено оргкомитетом творческого конкурса «Победители». Работы творческого конкурса «Победители». Фото предоставлено оргкомитетом творческого конкурса «Победители». Работы творческого конкурса «Победители». Фото предоставлено оргкомитетом творческого конкурса «Победители». Работы творческого конкурса «Победители». Фото предоставлено оргкомитетом творческого конкурса «Победители». Работы творческого конкурса «Победители». Фото предоставлено оргкомитетом творческого конкурса «Победители».

На церемонии награждения победителей конкурса и участников мероприятия приветствовали главный специалист комитета по образованию Оксана Трясунова, ансамбль скрипачей детской музыкальной школы им. А.К. Глазунова, вокальная группа ДОУ №272, баянист-виртуоз Юрий Колесников.

Ансамбль скрипачей детской музыкальной школы им. А.К. Глазунова. Фото предоставлено оргкомитетом творческого конкурса «Победители». Ансамбль скрипачей детской музыкальной школы им. А.К. Глазунова. Фото предоставлено оргкомитетом творческого конкурса «Победители». Вокальная группа ДОУ №272. Фото предоставлено оргкомитетом творческого конкурса «Победители».

Интерес вызвала презентация исследовательской работы ученицы СОШ №78 Ангелины Храмовой «Сказка и суровая реальность военных лет в рассказе Василия Шукшина «Далекие зимние вечера».

Профессиональное жюри отобрало победителей по номинациям: «Проектно-исследовательская деятельность», «Стенгазета», «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество» из школ №10, 64, 68, 78, 128, 132, 137, ДОУ № 162 и 266, которым были вручены дипломы, сертификаты в «Читай-Город» и сладкие подарки.

А по окончании церемонии традиционно все вместе спели песню «День Победы», с удовольствием сделали коллективное фото и провели экскурсию по библиотеке.

Участники церемонии все вместе спели песню «День Победы». Фото предоставлено оргкомитетом творческого конкурса «Победители».

На мероприятии были вручены благодарности руководителям учреждений образования, а также всем участникам конкурса. По традиции стипендиаты Фонда получили завершающие этот учебный год спортивные стипендии.

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