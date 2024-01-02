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Жизнь

5 великих писателей и поэтов, которые связаны с Алтаем больше, чем кажется

У Блока в Барнауле жил дядя, автор «Изумрудного города» работал учителем в Колывани, а Достоевского вообще к нам «сослали за экстремизм». Altapress.ru рассказывает истории пяти писателей, которые связаны с Алтайским краем намного теснее, чем нам казалось.

На содоломке. Январь 1944 года. Фото: Михайловский районный архив.
На содоломке. Январь 1944 года. Фото: Михайловский районный архив.
www.culture22.ru

Как поэт Александр Блок писал письма глухонемому братику в Барнаул, а его дядя стал крупным алтайским чиновником.

Как автор «Волшебника Изумрудного города» Александр Волков несколько лет работал учителем в Колыванской школе на Рудном Алтае.

Александр Мелентьевич Волков, автор «Волшебника Изумрудного города».
Александр Мелентьевич Волков, автор «Волшебника Изумрудного города».
ССО.

Как поэт Николай Заболоцкий целых два года провел в алтайском селе Михайловское и был чернорабочим на содовом заводе Малинового озера.

Как Достоевского «сослали за экстремизм» в Барнаул и почему он мечтал навсегда здесь остаться.

Как Виктор Астафьев жил в алтайском селе Никольское, плавал на лодке и писал роман «Прокляты и убиты».

Писатель Виктор Астафьев.
Писатель Виктор Астафьев.
inform22.ru

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