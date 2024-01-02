5 великих писателей и поэтов, которые связаны с Алтаем больше, чем кажется

У Блока в Барнауле жил дядя, автор «Изумрудного города» работал учителем в Колывани, а Достоевского вообще к нам «сослали за экстремизм». Altapress.ru рассказывает истории пяти писателей, которые связаны с Алтайским краем намного теснее, чем нам казалось.