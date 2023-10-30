27 октября прошла торжественная церемония вручения премий Алтайского края в области науки и техники в правительстве региона. 15 работ удостоились высшей награды.

Ведущие ученые и молодые изобретатели Алтайского края получили краевые премии в области науки и техники.

Лауреатами премий 2023 года стали 65 человек. Это ведущие ученые, молодые изобретатели и научные коллективы, чьи разработки быстро нашли применение в производстве.

Вручение премий в области науки и техники — это наша хорошая и добрая традиция. В этом году церемония награждения проходит уже в 25-й раз. Я бы хотел поблагодарить наших лауреатов за их преданность своему делу и проделанную работу. Все их работы — проекты, реально воплощенные в жизнь. Это результат многолетнего напряженного труда, — отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Начиная с этого года, по инициативе губернатора региона, размер одной премии увеличили до 150 тыс. рублей.

Работы победителей охватывают самые разные сферы: машиностроение, сельское хозяйство, медицину, образование и многие другие. Так Антон Болгов, начальник комплекса ОИС-6 федерального научно-производственного центра «Алтай» рассказал о реализации роботизированного комплекса оборудования безопасной препарации топливных элементов РДТТ.

Практически любое изделие, с которым нам приходится работать, связано с большой опасностью. Из-за этого его не всегда можно исследовать в достаточной мере. Наш проект поможет изучить необходимые образцы дистанционно даже в очень опасных и вредных условиях. Благодаря этому, нам удалось продлить сроки эксплуатации определенных изделий и сохранить жизни и здоровье сотрудников, — объясняет Антон Болгов.

Ведущие ученые и молодые изобретатели Алтайского края получили краевые премии в области науки и техники. Фото: Антон Федотов.

Активно развиваются технологии машиностроения. На Алтайском заводе прецизионных изделий продолжают расширять локализацию производства автокомпонентов и увеличивать его объемы. А на Барнаульском вагоноремонтном заводе разработали и наладили выпуск востребованного на рынке вагона-хоппера для зерна.

Уникальные проекты в области сельского хозяйства разработали в федеральном алтайском научном центре агробиотехнологий. Это создание ассортимента декоративных многолетних культур для озеленения региона и выращивание новых сортов пшеницы с высокой урожайностью.

В числе победителей оказались и молодые ученые. Данила Пузик, студент четвертого курса Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова представил интеллектуальную сенсорную систему управления дверным замком. Она может идентифицировать и определять местоположение человека и автоматически открывать ему дверь. В России данных аналогов нет.

В будущем мы ходит создать полноценную экосистему, которая позволит нам управлять не только одной дверью, а целым комплексом. Это особенно востребовано на больших заводах, где работают ремонтные бригады, которым необходим быстрый доступ к котельным, щитовым и другим объектам, — отмечает Данила Пузик.

Проект уже активно реализуется, данную систему можно применять не только в домах и квартирах, но и на крупных промышленных предприятиях.

Награды получили ведущие ученые и молодые изобретатели Алтайского края. Фото: Антон Федотов.

С полным списком лауреатов конкурса можно ознакомиться на официальном сайте правительства Алтайского края.