Вечер памяти Виктора Цоя проходит в барнаульском парке "Изумрудный"

Несмотря на переменчивую погоду, в парк пришли многие. Прохлада не помешала барнаульцам подпевать под "Перемен" и прыгать под "Группу крови" в исполнении Александра Шмелева.
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В Изумрудном парке в Барнауле 13 августа проходит вечер памяти Виктора Цоя. Читательница altapress.ru прислала фотографии и поделилась впечатлениями.
Несмотря на переменчивую погоду, в парк пришли многие. Прохлада не помешала барнаульцам подпевать под "Перемен" и прыгать под "Группу крови" в исполнении Александра Шмелева.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter