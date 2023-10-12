Вдохновляющие снимки: как новосибирец с неразвитыми руками делает шикарные фото

История жизни Романа Акулова началась не с счастливого детства. Но, несмотря на все трудности, он справился. И сейчас работает успешным фотографом, передает "КП - Новосибирск".

Роман родился в Татарстане в полной семье. Однако врачи сразу вывили патологию - синдром фокомелии. У мальчика были редуцированы руки.

Молодая мама отказалась от малыша и родители исчезли из жизни его жизни. Несмотря на это, Роман вырос открытым человеком, которому интересен мир.

Сейчас парню 20 лет и он учится в колледже и увлекается фотографией.

Заболевание Романа является редким и генетическим. Оно проявляется в отсутствии верхних конечностей или их отделов. В остальном парень полностью здоров.

Однажды, благодаря бабушке, ему удалось поговорить с отцом по видеосвязи, однако общение не продолжилось.

Роман отмечает, что ему повезло и за всю свою жизнь он не сталкивался с сильным буллингом.

В детском доме о мальчике заботились педагоги. В девять лет его возили в санкт-петербургскую клинику, хотели сделать бионические протезы. Медики не стали рисковать, так как не донца понимали, позволяет ли скелет установить их.

Но они занялись развитием мелкой моторики. Сейчас парень может делать все, что и любой другой человек.

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Когда Роме было 13, его усыновила семья из Новосибирска. Первое время было тяжело привыкнуть к свободе, признается он. Ведь воспитатели в детском доме переживали за него и боялись отпускать в магазин за ворота. В новом городе и семье стало можно все.

Полтора года назад он случайно принял участие в фотоконкурсе. Сначала в роли модели. А потом обучился на фотографа и теперь создает шикарные снимки.

Роман начал изучать импрессионизм в фотографии. А также в будущем планирует сделать выставку в этом жанре.

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