«Вдохновляйте и вдохновляйтесь». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время легкости и согласия. Берегите отношения. В понедельник, вторник завершайте начатое, в новые дела не бросайтесь. В среду записывайте гениальные идеи. В воскресенье устройте разгрузочный день», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, не будьте фанатичны. Своими идеями вдохновляйте, не пугайте. Организуйте людей, возьмите управление в свои руки. За результатом и выгодой не гонитесь, проиграете. На кризис смотрите как на возможность обновления.

Тельцы, от ваших решений зависит - будете вы счастливы в отношениях или нет. Чрезмерная концентрация на «дефектах» партнера лишит вас обаяния и грации. Учитесь любить то, что не нравится. И расслабляться там, где страшно.

Близнецы, ситуация на неделе будет постепенно улучшаться. Воспользуйтесь своей врожденной смекалкой и общительностью при контакте с партнером. Вдохновляйте. И вдохновляйтесь.

Раки, следите за пищеварением и качеством пищи. Придерживайтесь здорового образа жизни. Учеба поможет переварить ситуацию в отношениях. Во вторник, среду не принимайте важных решений.

Львы, вас ждет успех на работе, связанной со службой, госструктурами, сервисом, животными, большими предприятиями. Обращайтесь к начальству. Решайте вопросы с отцом. В управлении, систематизации, классификации, масштабировании вы на высоте.

Девы, вам сложно себя понять. Возможности безграничны. Но выбрать направление сложно. Ваши родные, семья, родители, старшие помогут на неделе вам определиться. Прислушайтесь и чувство безопасности к вам вернется.

Уют. unsplash.com

Весы, не растеряйте на неделе всю вашу семейственность и уютность. Передвижения, поездки, общение - это прекрасно. Но это не должно вредить вашим семейным отношениям. Не будьте домашним диктатором или учителем.

Скорпионы, вас потянет в уединение. Организуйте себе такое пространство. Найдите того, с кем можно поговорить по душам. Попробуйте снять напряжение приготовлением еды. Начните обучать кого-то тем знаниям, которыми владеете.

Стрельцы, берите ответственность за ваши отношения. Не заставляйте партнера делать то, что он не хочет. Изучайте психологию отношений или что-то иностранное. Это приведет вас в чувства. Инвестируйте в образование и детей.

Козероги, учитесь любить, чувствовать, поддерживать, защищать. Попробуйте быть более эмоциональными, теплыми, веселыми в своей речи. Решайте вопросы торговли (может, у вас свой магазин), недвижимости, места проживания. Пейте больше воды, минералки.

Водолеи, личные амбиции помешают вам на неделе получать результат, управлять, быть в центре, быть видимым. Ваша неуверенность и наглость - две стороны одной медали. Разберитесь с вашими приоритетами, наведите внутри порядок.

Рыбы, в вашей речи много энергии. Делитесь своими идеями, вдохновляйте окружающих на конкретные действия. Зарабатывайте с помощью вашей речи. Расскажите, как можно образ жизни поменять с помощью питания, согласия, знаний.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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