В жанре трагедии. Как актеры растрогали до слез женскую колонию на Алтае

Необычный перформанс лицезрели 26 июня заключенные женской исправительной колонии №6 в селе Шипуново Алтайского края. Перед ними выступил барнаульский плэйбэк-театр «Анапаит», актеры которого в режиме импровизации отыгрывали истории, рассказанные женщинами из зрительного зала. Как это было, смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Трагическое содержание

Истории заключенных оказались довольно невеселыми. В основном, трагедии женщин касались разлуки с детьми или переживаний о невозможности их родить. В ходе мероприятия рыдала, наверное, большая часть зала, несмотря на то, что на представлении присутствовали только те, кто попадает в тюрьму уже не впервые.

Актеры театра, впервые выступавшие в женской колонии, тоже отмечали трагическое впечатление от увиденного.

Ольга Бурилова,

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