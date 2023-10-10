10 октября
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Жизнь

В Ярославской области введут вознаграждение за сообщения о плевках

В Ярославской области готовят постановление о денежном вознаграждении тех, кто сможет поймать плюющегося человека в общественном месте. Об этом сообщает РИА Новости.

Барнаульские граффити
Барнаульские граффити
Михаил Хаустов

Власти хотят привлечь неравнодушных граждан, чтобы сделать область чище и комфортнее.

Конечно, речь идет не только о плевках, но и о незаконных граффити, выбросе мусора в неположенном месте и других правонарушениях.

Отмечается, что на прошлой неделе неизвестные испортили несколько домов в Рыбинке. Полиция их найдет, однако сделать это можно было бы намного быстрее, если бы кто-то заснял это на фото или видео.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили расширить определение мелкого хулиганства в КоАП.

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