31 января
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Жизнь

В УФСИН по Алтайскому краю приняли новых щенков

Пять щенков немецкой овчарки привезли из племенного питомника служебного собаководства ГУФСИН России по Кемеровской области. Они будут нести службу в подразделениях УФСИН в городах Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Щенки немецкой овчарки.
Щенки немецкой овчарки.
УФСИН по Алтайскому краю

Малыши прибыли в Алтайский край еще в декабре. Сейчас кинологи внимательно за ними наблюдают.

Щенки активно проявляют себя в играх. Больше всех им нравится "Куська". Это игрушка, которую они хватают и не хотят отпускать.

Кинологи говорят, что в таких перетягиваниях игрушки щенок должен побеждать. Тогда он начинает чувствовать себя добытчиком, а это подогревает интерес к дальнейшему обучению.

Следующим этапом для лохматых новобранцев станет общий курс дрессировки. После этого кинологи приступят к тренировке собак по профилю специальному или общерозыскному.

Как только собаки будут готовы к работе в подразделениях УФСИН России по Алтайскому краю, они придут на замену четвероногим коллегам, подлежащим уходу «на пенсию» по возрасту.

Ранее altapress.ru рассказывал, как барнаульский кинолог учит собак и их хозяев пользоваться носом.

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