В центре Барнаула за большие деньги продают федеральный памятник. В каком он состоянии покажет altapress.ru

Объект находится на пр. Красноармейский, 21. Износ здания по разным оценкам составляет 50-60%. Для его эксплуатации требуется капитальный ремонт.
У бокового фасада со стороны проспекта долгое время находилась пешеходная галерея, которая защищала барнаульцев от падающего со здания снега, льда и штукатурки. В нескольких местах обрушены части карниза.
Фасады, выходящие на двор, производят еще более удручающее впечатление. Здесь мы видим облупившуюся штукатурку, закрытые фанерой окна, сломанные водостоки, выпавшие из стен кирпичи и «перебинтованную» трубу теплотрассы.
Памятник – ровесник манифеста об отмене крепостного права.
Интересно, что его строили около 30 лет – в 1828 году забили часть свай, но после отставки начальника округа Колывано-Воскресенских заводов Петра Фролова все работы прекратили. Их возобновили после продолжительного перерыва и переработки проекта.
Долгое время здание училища занимал Алтайский государственный аграрный университет. Однако за ненадобностью в 2020 году его «передарили» Росимуществу – за несколько лет до этого у вуза появился новый корпус на ул. Мерзликина.
К тому же, содержание здания было довольно обременительно для университета. В 2018 году администрация Центрального района направляла иски, требуя, чтобы фасады памятника привели в порядок.
Здание вместе с земельным участком выставили на аукцион. Начальная цена продажи – 66 млн рублей. Шаг – 3,3 млн рублей. Итоги торгов подведут 22 декабря.