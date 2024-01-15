16 января
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Жизнь

В центре Барнаула ввели режим повышенной готовности в доме на ул. Партизанской

Дом стоит на ул. Партизанской, 70б, он 1957 года постройки. В двухэтажном здании находится два подъезда и 12 квартир. Все квартиры в частной собственности, зарегистрированы 21 человек.

В Барнауле продолжаются работы по сносу аварийных жилых домов.
В Барнауле продолжаются работы по сносу аварийных жилых домов.
Администрация города Барнаула

В пресс-центре городской администрации сообщили о введенном режиме повышенной готовности в доме на ул. Партизанской, 70б.

Несмотря на то, что дом не признан аварийным, в последнее время состояние его конструкции резко ухудшилось, об этом сообщили диспетчерской службе администрации Центрального района.

На место прибыли эксперты, оценили состояние строительных конструкций дома и зафиксировали некоторые нарушения. Эксперты заявили, что доступ в здание необходимо ограничить, так как создается угроза жизни и здоровью жильцов.

После заседания приняли решение ввести режим повышенной готовности в доме.

Оперативную группу уже сформировали, они начали свою работу с информирования жителей и пункта временного размещения на базе школы №1.

Ранее мы сообщали, что в Рубцовске в квартире аварийного дома обрушился потолок.

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