В центре Барнаула временно перекрыли движение

В краевой столице временно перекрыли движение по пер. Ядринцева. Причиной послужило повреждение сетей на пер. Ядринцева, сообщает «Росоводоканал Барнаул».

Сообщается, что в районе дома №150 повреждена водопроводная труба диаметром 300мм. На месте уже работают сотрудники Росводоканала, во избежание провала асфальта и машин.

На время работ специалистам пришлось по всей ширине переулка. От ул. Молодежной до пр Строителей.

Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда. Ориентировочно работы закончатся в 18 часов.

Ранее сообщалось, что перекрыли дорогу и изменили маршрут автобуса №70р в Барнауле из-за подъема воды в реке.

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