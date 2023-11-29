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Жизнь

В центре Барнаула после открытия путепровода изменится схема движения транспорта

Жителей Барнаула предупреждают о том, что после открытия путепровода на проспекте Ленина в центре горда изменится схема движения транспорта.

В центре Барнаула после открытия путепровода изменится схема движения транспорта.
В центре Барнаула после открытия путепровода изменится схема движения транспорта.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

В связи с открытием движения по путепроводу с 1 декабря отменяется действие выделенных полос на проспекте Калинина, улице Аносова, и на участке проспекта Ленина от улицы Матросова до улицы Аносова. Соответствующая разметка и камеры фото- видеофиксации будут демонтированы накануне в ночное время, — сообщили в администрации краевой столицы.

При этом в целях бесперебойной работы общественного транспорта на проспекте Ленина и проспекте Строителей выделенные полосы будут действовать и дальше, на улице Челюскинцев (от проспекта Строителей до улицы Партизанской) и Советской Армии сохранится обособленное трамвайное полотно.

Начиная с 30 ноября будет восстановлена организация дорожного движения, которая действовала до начала работ по реконструкции путепроводов, и изменены циклы светофорного регулирования на пересечении проспекта Ленина с улицами Матросова, Аносова, Северо-Западной и на проспекте Калинина.

Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Схема движения транспорта с 1 декабря в Барнауле.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Обращаем внимание, что на пересечении проспекта Ленина и улицы Пионеров при движении от улицы Профинтерна будет возвращено движение в прямом направлении по трем полосам движения в сторону улицы Кулагина. На пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров при движении от улицы Профинтерна будет возвращено левоповоротное направление движения из крайней левой полосы, — также информируют в мэрии.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Аносова при движении от улицы Матросова будет возвращено правоповоротное направление движения из крайней правой полосы, при движении от улицы Северо-Западной будет возвращено левоповоротное направление движения из крайней левой полосы.

На пересечении проспекта Ленина с улицей Северо-Западной при движении со стороны улицы Аносова движение будет организовано следующим образом: правая полоса — прямо и направо, средняя полоса — прямо, левая полоса — прямо.

На улице Матросова в районе пересечения с проспектом Ленина движение будет организовано следующим образом: правая полоса — направо, средняя полоса — направо, левая полоса — налево.

На улице Пионеров в районе пересечения с проспектом Калинина при движении от проспекта Ленина движение будет организовано следующим образом: правая полоса — прямо и направо, левая полоса — прямо и налево.

При этом будет сохранена существующая организация движения транспорта по полосам на следующих участках:

  • на пересечении улицы Северо-Западной и проспекта Калинина при движении от проспекта Ленина направление движение по полосам организовано следующим образом: правая полоса — направо, левая полоса — по всем направлениям;
  • на улице Профинтерна, в районе пересечения с проспектом Калинина при движении от проспекта Комсомольского движение по полосам организовано следующим образом: правая полоса — только направо; левая полоса — по всем направлениям.

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