В центре Барнаула после открытия путепровода изменится схема движения транспорта.

В связи с открытием движения по путепроводу с 1 декабря отменяется действие выделенных полос на проспекте Калинина, улице Аносова, и на участке проспекта Ленина от улицы Матросова до улицы Аносова. Соответствующая разметка и камеры фото- видеофиксации будут демонтированы накануне в ночное время, — сообщили в администрации краевой столицы.

При этом в целях бесперебойной работы общественного транспорта на проспекте Ленина и проспекте Строителей выделенные полосы будут действовать и дальше, на улице Челюскинцев (от проспекта Строителей до улицы Партизанской) и Советской Армии сохранится обособленное трамвайное полотно.

Начиная с 30 ноября будет восстановлена организация дорожного движения, которая действовала до начала работ по реконструкции путепроводов, и изменены циклы светофорного регулирования на пересечении проспекта Ленина с улицами Матросова, Аносова, Северо-Западной и на проспекте Калинина.

Обращаем внимание, что на пересечении проспекта Ленина и улицы Пионеров при движении от улицы Профинтерна будет возвращено движение в прямом направлении по трем полосам движения в сторону улицы Кулагина. На пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров при движении от улицы Профинтерна будет возвращено левоповоротное направление движения из крайней левой полосы, — также информируют в мэрии.