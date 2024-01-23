В центре Барнаула дом признали аварийным

История дома, находящегося по адресу Партизанская,70б продолжается. В настоящее время его признали аварийным и планируют снести.

Пресс-служба мэрии сообщает, что специальная комиссия огласила, что находиться в доме опасно. Жильцов аварийного дома собираются расселить, воспользовавшись помещениями в маневренном фонде или же арендовать жилье и получить компенсацию.

Квартиры собственников пройдут оценку и после этого жители смогут получить компенсацию.

Расселение дома происходит в рамках муниципальной программы "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы.

Время доступа в квартиры скорректировали, учитывая графики жильцов, таким образом горожане смогут забрать свои вещи с 16:00 до 20:00, ежедневно. Сопровождать их будут спасатели и специалисты администрации Центрального района.

Решение вопроса контролируется администрацией.

Ранее сообщалось, что барнаульцы лишились жилья из-за стройки.

Самое важное - в нашем Telegram-канале