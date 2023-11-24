В тренировочном зале школы кикбоксинга «СТИК» появился арт-объект

Благодаря Центру «Мой бизнес» и специалистам «ЯМогу принт» в тренировочном зале школы кикбоксинга «СТИК» одну из стен украсили изображением спортсменов.
Арт-объект шириной почти 5 метров находится за рингом, а над его созданием работал робот-художник «ЯМогу принт». Он справился с печатью с максимальной точностью и за короткое время. Краску наносили слоями, что сделало картинку яркой, насыщенной и четкой. Каждый слой моментально застывает при печати. Важно и то, что все материалы не токсичны и безопасны.
Такая символичная работа получилась, стена, как и совсем юные мальчишки и девчонки, чистый лист. Мы посредством краски наполнили ее смыслом, а вот тренерский состав каждодневным обучением и мотивацией зажигает ярких звезд кикбоксинга!, — говорит руководитель «ЯМогу принт» Евгений Пологно.
Вот уже 30 лет «визитная карточка» клуба — сотни чемпионов и сильный тренерский состав. А в 2021 году администрация краевой столицы передала «СТИК» в безвозмездную аренду здание по ул. Северо-западная, где меньше чем за год здесь был сделан масштабный ремонт.
Это получилась настоящая народная стройка, — рассказывает директор школы Игорь Гребельный.
В зале сделали специальное мягкое покрытие, позволяющее тренироваться босиком, что для кикбоксеров очень важно. В углу появился новенький ринг. Установлена современная система вентиляции, душевые и санузлы есть в каждой раздевалке, а теперь здесь появилась и красивая стена для будущих фотографий.
У нас получилась смелая совместная работа, которая привнесла в тренировочный зал школы индивидуальность и буду рад, если еще плюсом этот арт — объект станет неким стимулом к новым победам. Такие коллаборации, которые нам помогает реализовывать национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства, безусловно продолжат существовать, — рассказал руководитель Центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков.
Напоминаем, что все меры поддержки для предпринимателей Алтайского края Центр «Мой бизнес» реализует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.