В тренировочном зале школы кикбоксинга «СТИК» появился арт-объект

Когда спорт, бизнес, власти и творческие барнаульцы объединяются — получается не только создать место для тренировок, но и наполнить новым смыслом обычные стены.

Благодаря Центру «Мой бизнес» и специалистам «ЯМогу принт» в тренировочном зале школы кикбоксинга «СТИК» одну из стен украсили изображением спортсменов.

Арт-объект шириной почти 5 метров находится за рингом, а над его созданием работал робот-художник «ЯМогу принт». Он справился с печатью с максимальной точностью и за короткое время. Краску наносили слоями, что сделало картинку яркой, насыщенной и четкой. Каждый слой моментально застывает при печати. Важно и то, что все материалы не токсичны и безопасны.

Одну из стен тренировочного зал школы кикбоксинга «СТИК» теперь украшает масштабное изображение спортсменов. Фото предоставлено центром «Мой бизнес».

Такая символичная работа получилась, стена, как и совсем юные мальчишки и девчонки, чистый лист. Мы посредством краски наполнили ее смыслом, а вот тренерский состав каждодневным обучением и мотивацией зажигает ярких звезд кикбоксинга!, — говорит руководитель «ЯМогу принт» Евгений Пологно.

Вот уже 30 лет «визитная карточка» клуба — сотни чемпионов и сильный тренерский состав. А в 2021 году администрация краевой столицы передала «СТИК» в безвозмездную аренду здание по ул. Северо-западная, где меньше чем за год здесь был сделан масштабный ремонт.

Школа кикбоксинга «СТИК». Фото предоставлено центром «Мой бизнес». Школа кикбоксинга «СТИК». Фото предоставлено центром «Мой бизнес». Школа кикбоксинга «СТИК». Фото предоставлено центром «Мой бизнес». Школа кикбоксинга «СТИК». Фото предоставлено центром «Мой бизнес».

Это получилась настоящая народная стройка, — рассказывает директор школы Игорь Гребельный.

В зале сделали специальное мягкое покрытие, позволяющее тренироваться босиком, что для кикбоксеров очень важно. В углу появился новенький ринг. Установлена современная система вентиляции, душевые и санузлы есть в каждой раздевалке, а теперь здесь появилась и красивая стена для будущих фотографий.

У нас получилась смелая совместная работа, которая привнесла в тренировочный зал школы индивидуальность и буду рад, если еще плюсом этот арт — объект станет неким стимулом к новым победам. Такие коллаборации, которые нам помогает реализовывать национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства, безусловно продолжат существовать, — рассказал руководитель Центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков.

Напоминаем, что все меры поддержки для предпринимателей Алтайского края Центр «Мой бизнес» реализует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.