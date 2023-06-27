27 июня
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Жизнь

Что известно о новой функции Telegram - сторис и как они будут работать

В Telegram скор появится новая функция - истории или сторис. Об этом сообщил основатель площадка Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Сторис в Telegram
Сторис в Telegram
Telegram
1
Почему Дуров решил добавить сторис?

Павел Дуров отметил, что изначально не собирался добавлять сторис в Telegram, так как "истории уже есть повсюду". Однако после многочисленных просьб пошел навстречу пользователям и начал разработку функции.

По его словам, сторис сделают профили Telegram более информативными и красочными. А каналы смогут привлечь новую аудиторию.

"Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас", - подчеркнул Дуров.

2
Когда появится новая функция?

По словам разработчика, сторис находятся на последней стадии тестирования. Они станут доступны в начале июля.

3
Где будут находиться сторис?

Сторис будут размещены в расширяемом разделе в верхней части списка чатов. Так они будут более заметны и при этом не будут занимать много места.

Дуров отмечает, что свои и чужие истории можно будет скрыть в любой момент. Их нужно переместить в список "Скрытые" в разделе "Контакты" вместо главного экрана.

4
Особенности сторис в Telegram

Сторис в Telegram будут отличаться от других социальных сетей несколькими качествами.

Дуров заявляет, что теперь пользователь сможет с высокой точностью определить, кто может просматривать его истории. Например, только избранные контакты или все пользователи.

В сторис будут включены десятки инструментов для редактирования фотографий и видео. Нововведением стали подписи, которые позволяют добавлять больше контекста или ссылок.

Истории в Telegram будут поддерживать двойную камеру. Пользователь сможет публиковать фотографии и видео, снятые передней и задней камерами одновременно.

Также пользователь сам сможет выбрать, когда истечет срок действия истории – через 6, 12, 24 или 48 часов, или же отображать постоянно.

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