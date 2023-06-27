Что известно о новой функции Telegram - сторис и как они будут работать

1

Почему Дуров решил добавить сторис?

Павел Дуров отметил, что изначально не собирался добавлять сторис в Telegram, так как "истории уже есть повсюду". Однако после многочисленных просьб пошел навстречу пользователям и начал разработку функции.

По его словам, сторис сделают профили Telegram более информативными и красочными. А каналы смогут привлечь новую аудиторию.