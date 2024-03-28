В связи с проведением плановых работ в селе Власиха не будет холодной воды. Адреса

Воды не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:
- ул. Строительная, 16а, 16г, 20б, 22-32;
- ул. Планерная, 1-14;
- ул. Пролетарская, 2-48, 1-33а;
- ул. Сибирская, 80-96, 85-111;
- ул. Тальниковая, 1-31а;
- ул. Ольховая, 2-34а, 1-33;
- ул. Ракитная, 2, 4-22, 3-31;
- ул. Мамонтова, 86-200, 71-163;
- ул. Юбилейная, 1-85б, 2-94, 53;
- ул. Спортивная, 2-14б, 1-17;
- ул. Садовая, 2-30, 1-25;
- пер. 1-й Садовый, 1-39, 2-42;
- пер. 2-й Садовый, 1-5, 2-8;
- пер. Заснеженный, 1-17, 2-18;
- пер. Короткий, 1-9, 2-4;
- ул. Сибирская, 1-83, 2-82;
- ул. Лесная Поляна, 1-13, 2-30, 3в, 3в/1, 3г, 7, 7а, 7г;
- ул. Мамонтова, 57а-67, 83/2, 84б, 84б/2, 87, 106, 112, 114, 118, 160/1.
Ранее сообщалось, что у барнаульцев временно не будет холодной воды.
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