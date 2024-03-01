1 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Сибири жители одевают бездомную собаку в разные наряды, чтобы она пережила холода

Жители Сургута подбирают для бездомной собаки разные наряды, чтобы она пережила холода.

Нарядная собака из Сургута.
Нарядная собака из Сургута.
OMEDIA! | Сургут 24| О, Сургут!

Собака давно живет со своими сородичами на улице города. Больше всего она проводит время с псом, который есть почти на каждом кадре, сообщает "Правила жизни".

Очевидец рассказала, что одежду собаке дали потому, что она на морозе "тряслась как осиновый лист". Собаке дали куртку, шарф и даже надели на лапы варежки.

Образы модница меняет почти каждый день. Внимательные очевидцы следят за погодой и подбирают ей наряды исходя из температуры за окном. Так, например, когда в городе потеплело, на собаку надели черный жилет. Помимо этого, у модницы есть еще белый жилет, поло с красным воротником и "свитер Данилы Багрова".

Жители Сургута отмечают, что в приют ее не забирают, так как она чипированная.

Ранее сообщалось, что в Барнауле Хатико ждет добрых и заботливых рук.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость