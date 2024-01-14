В Сибири женщина, которую обманули мошенники, выиграла дело против банка

В Иркутске студентка стала жертвой типичной схемы мошенников по телефону. Однако, ей удалось выиграть суд против банка, который отказался аннулировать кредит.

"Инцидент Барнаул" сообщает, что девушке позвонили из ВТБ банка и представились службой безопасности. Студентку убедили назвать СМС-код для сохранности счета.

Деньги тут же были переведены на другие счета и обналичены. Сумма кредита составила 1 млн рублей.

Правоохранители заявление приняли, но банк кредит аннулировать отказался. Девушка не отчаялась и обратилась в суд.

Суд первой инстанции поддержал доводы банка и встал на сторону банка. Но апелляционный суд встал на сторону девушки, отметив, что:

банк владел информацией о реальных финансовых возможностях студентки (ранее у нее была оформлена карта для стипендии в 9 тыс. рублей)

в заявлении на кредит были указаны неверные адреса регистрации и проживания студентки и ложная информация о работе — якобы девушка имеет высшее образование и трудоустроена с зарплатой 35 тыс. рублей.

Как итог, кредитный договор был признан недействительным.

Ранее мы сообщали, что с помощью голосовых сообщений мошенники начали вымогать деньги.

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