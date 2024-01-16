В Сибири матери, пострадавшего от изнасилования ребенка, грозит 10 лет тюрьмы

Женщине грозит 10 лет колони за распространение эротических фильмов с участием несовершеннолетних.

Mash сообщает, что пострадавшая мать отправила видео подруге, чтобы поделиться своей бедой, об этом узнали правоохранители.

У 31-летней жительницы Мариинска случилось горе, ее 11-летнего ребенка изнасиловал 13-летний подросток, процесс был заснят на видео и дошел до матери. Обеспокоенная женщина поделилась этим со своей подругой, об этом узнали правоохранители.

Таким образом, полицейские узнали содержимое видеозаписи и констатировали, что оно противозаконное.

На пострадавшую возбудили уголовное дело по статье "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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