В Сибири автобус возит пассажиров с открытыми дверьми

В Новосибирске автобус ездит со сломанными дверьми, удержать их не удается даже кондуктору.

Также жители пожаловались, что в салоне транспорта пахнет бензином, сообщает "НГС".

Никто из пассажиров не жаловался на температуру в салоне. Кондуктор не подпускал людей к двери, пока автобус полностью не остановится, успевала и шутить, мол такой вот новый сервис.

О поломке автобуса их транспортная компания не знала, но заверила, что ничего особенного в произошедшем нет.

Автобус отправится в гараж, так как продолжать движение в таком состоянии он не может.

Ранее сообщалось, что барнаульцы недовольны работой водителя маршрутки.

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