2 сентября
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Жизнь

В сети появилось видео с "живым" Пригожиным и взволновало людей

В социальных сетях начало распространяться видео, на котором основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявляет, что он жив. Видео вызвало массу вопросов и не на шутку взволновало людей. Ролик опубликовал Telegram-канал "В курсе 22".

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Скриншот видео

На видео Пригожин заявляет, что записывает видео для всех тех, кто "обсуждает, жив ли он".

В ролике основатель ЧВК говорит, что записывает обращение во второй половине августа 2023 года на выходных. По словам Пригожина, он находится в Африке.

"Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь - собственно говоря, все в порядке", - заявляет он.

Однако пользователи усомнились в достоверности видео и предположили, что оно могло быть записано до трагедии в Тверской области.

Так вторая половина месяца начинается от 15 августа, соответственно Пригожин мог записывать ролик в выходные дни 19 или 20 августа, а на самолет сесть уже 23 августа. Напоминаем, что в этот день частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Также во вторую половину августа Пригожин записал еще одно видео из Африки и сообщил, что находится в условиях температуры под +50 градусов.

Ранее 29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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