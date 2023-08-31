В сети появилось видео с "живым" Пригожиным и взволновало людей

На видео Пригожин заявляет, что записывает видео для всех тех, кто "обсуждает, жив ли он".
В ролике основатель ЧВК говорит, что записывает обращение во второй половине августа 2023 года на выходных. По словам Пригожина, он находится в Африке.
"Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь - собственно говоря, все в порядке", - заявляет он.
Однако пользователи усомнились в достоверности видео и предположили, что оно могло быть записано до трагедии в Тверской области.
Так вторая половина месяца начинается от 15 августа, соответственно Пригожин мог записывать ролик в выходные дни 19 или 20 августа, а на самолет сесть уже 23 августа. Напоминаем, что в этот день частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.
Также во вторую половину августа Пригожин записал еще одно видео из Африки и сообщил, что находится в условиях температуры под +50 градусов.
Ранее 29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.