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Жизнь

В сети показали масштабы сгоревших полей в Барнауле

Сухая трава вспыхнула в Барнауле в пойме реки Обь 15 мая, сообщает "Барнаул 22".

Сгоревшие поля в Барнауле.
Сгоревшие поля в Барнауле.
©️motoparaplan_barnaul

В сети поделились кадрами масштабных последствий пожара.

Тушением занимались расчет пожарно-спасательной части №1 поселка Затон и аварийно-спасательное формирование городского УГОЧС.

В ГУ МЧС предупреждают, что с 16 по 22 мая в Алтайском крае сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В ведомстве напоминают, что природные пожары угрожают садоводствам и населенным пунктам, а также объектам экономики и социального назначения.

Ранее крупный пожар охватил сразу три дома и надворные постройки в Барнауле. На месте работали 50 пожарных и 10 автоцистерн.

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