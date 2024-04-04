5 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В селе Гоньба временно отключат холодную воду. Адреса

Сегодня, 4 апреля, в связи с проведением плановых ремонтных работ в селе Гоньба отключат холодную воду. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Душ, горячая вода.
Душ, горячая вода.
unsplash.com

Холодной воды не будет с 12:00 до 21:00 по следующим адресам:

  • ул. Чапаева, 1-66;
  • ул. Береговая, 1-29;
  • ул. Барнаульская, 1-26;
  • ул. Калашникова, 1-36;
  • ул. Речная, 1-7;
  • пер. Чапаева, 1-8;
  • ул. Трудовая, 1-8;
  • пер. Ручейный, 1-6;
  • ул. Российская, 1-20;
  • ул. Наливайко, 1-23;
  • ул. Полевая, 1-22;
  • ул. Цветочная, 1-18;
  • ул. Юбилейная, 1-36;
  • ул. Школьная, 1-36;
  • ул. Октября, 1-59;
  • ул. Советская, 1-64;
  • пер. Советский, 1-9;
  • ул. Халманова, 1-26;
  • ул. Молодежная, 1-21;
  • ул. Мира, 1-9;
  • ул. Приобская, 1-26.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно отключили холодную воду.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость