В селе Гоньба временно отключат холодную воду. Адреса

Холодной воды не будет с 12:00 до 21:00 по следующим адресам:
- ул. Чапаева, 1-66;
- ул. Береговая, 1-29;
- ул. Барнаульская, 1-26;
- ул. Калашникова, 1-36;
- ул. Речная, 1-7;
- пер. Чапаева, 1-8;
- ул. Трудовая, 1-8;
- пер. Ручейный, 1-6;
- ул. Российская, 1-20;
- ул. Наливайко, 1-23;
- ул. Полевая, 1-22;
- ул. Цветочная, 1-18;
- ул. Юбилейная, 1-36;
- ул. Школьная, 1-36;
- ул. Октября, 1-59;
- ул. Советская, 1-64;
- пер. Советский, 1-9;
- ул. Халманова, 1-26;
- ул. Молодежная, 1-21;
- ул. Мира, 1-9;
- ул. Приобская, 1-26.
Ранее сообщалось, что в Барнауле временно отключили холодную воду.
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