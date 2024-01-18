21 января
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Жизнь

В Рубцовске женщина понесла наказание за ложный донос о тяжком преступлении

Ранее рубцовчанка уже была неоднократно судима.

Женщина в наручниках.
Женщина в наручниках.
СС0

"Инцидент Барнаул" сообщает, что женщина была ранее осуждена за совершение иного преступления, по которому ей грозило лишение свободы.

Она решила продлить пребывание в следственном изоляторе и поэтому сообщила ложные показания о совершении в отношении нее грабежа с применением насилия не опасного для жизни и здоровья.

Женщина в показаниях указала, что ее знакомый нанес ей удар по лицу и похитил 10 тыс. рублей, которые лежали у пострадавшей в сумке. В ходе проверки правоохранители установили, что такого преступления в отношении рубцовчанки не совершалось.

Суд учел все подробности дела и назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком один год.

Ранее сообщалось, что женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Рубцовске.

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