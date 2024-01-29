В Рубцовске построят элеваторный комплекс и маслоэкстракционный завод, передает пресс-служба губернатора Виктора Томенко.

Губернатор Алтайского края и генеральный директор компании «Благо Инвест» Дмитрий Фосман подписали 26 января соглашение о социально-экономическом партнерстве.

Инвестпроект с объемом инвестиций более 14 млрд рублей реализуют в два этапа.

Известно, что в 2024 – 2026 годах возведут элеваторный комплекс на 120 тыс. тонн единовременного хранения.

В 2026-2030 годах построят производственную инфраструктуру для переработки порядка двух тыс. тонн в сутки масличных.

Отмечается, что запуск мощностей увеличит объемы экспорта продукции более высоких переделов – масла и шрота. А также позволит создать еще порядка 360 современных рабочих мест, увеличит налогооблагаемую базу.

Ранее сообщалось, что россияне рассказали, что переживают о возможных неприятностях в високосном году.

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