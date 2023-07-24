25 июля
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Жизнь

В Рубцовске благоустроят парк на правом берегу реки Алей

В Рубцовске займутся благоустройством парка на правом берегу Алеи за 143,3 млн рублей.

В Рубцовске благоустроят парк на правом берегу реки Алей.
В Рубцовске благоустроят парк на правом берегу реки Алей.
Виктор Томенко

"Наша заявка победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды, который ежегодно проводит Минстрой РФ", - написал Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Благодаря победе в конкурсе 110 миллионов из этой суммы направят в качестве федеральной поддержки.

По запросу жителей Рубцовска на территории парка-набережной появятся и зоны для занятий спортом, и прогулочные зоны. Планируется также организовать летний кинотеатр и смотровую площадку. Проект уже готов, к реализации планируется приступить в 2024 году.

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