14 июля
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Жизнь

В «Росводоканал Барнаул» назвали лучших плательщиков среди УК и юрлиц

«Росводоканал Барнаул» подвёл итоги соблюдения платёжной дисциплины управляющими компаниями и юридическими лицами за первое полугодие 2023 года. Средний процент оплат УК на 1 июля 2023 года составил 101,96%, юрлиц — 96,46%.

«Росводоканал Барнаул».
«Росводоканал Барнаул».
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Лидерами рейтинга среди управляющих компаний стали ООО «Наш Барнаул» с процентом оплаты 103,01%, второе место у ООО УК «ЖЭУ-24» - 101,72%, тройку лидеров замыкает ООО УК «Венета» — 101,07%.

Среди предприятий лучшими стали АО «Барнаульская генерация» — 102,01% и ООО «Нортек» — 101%.

В «Росводоканал Барнаул» назвали лучших плательщиков среди УК и юрлиц.
В «Росводоканал Барнаул» назвали лучших плательщиков среди УК и юрлиц.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Мы благодарны добросовестным плательщикам, ведь полученные средства идут модернизацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения города и пригорода, — заявил коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

В начале следующей недели предприятие объявит рейтинг управляющих компаний — должников по итогам 6 месяцев 2023 года.

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