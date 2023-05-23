В "Ростелекоме" произошел массовый сбой (обновлено)

Пользователи "Ростелекома" сообщают о постоянных сбоях с 22 мая. Они охватили всю Россию.

По информации "Чемпионата", последние сообщения о сбое поступали утром 23 мая.

Пользователи не могут зайти на некоторые крупные зарубежные сайты, такие Reddit, Twitch, Steam, Discord и другие.

Геймеры также столкнулись с проблемой при подключении к сетевым играм. Не работают Honkai: Star Rail, Genshin Impact и другие проекты.

"Ростелеком" заявил, что причина затрудненного входа на зарубежные сервисы - сбои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Об этом сообщают РИА Новости.

В компании сообщили, что подключили резервные каналы. На данный момент сети "Ростелекома" в России работают штатно.

Обновлено в 15:10.

Оператор сообщает, что проблема с доступом к зарубежным ресурсам в сети "Ростелекома" решена. Технический сбой на европейской площадке устранен, передает ТАСС.