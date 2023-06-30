30 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В российском регионе ввели штрафы для навязчивых гадалок и попрошаек

В Самарской области приняли закон о введении штрафов за приставание к гражданам от гадалок, попрошаек и навязчивых продавцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный парламент.

Гадалка
Гадалка
Freepic

В пояснительной записке к документу указано, что граждане часто жалуются на приставания гадалок, попрошаек и навязчивых продавцов.

Авторы законопроекта отмечают, что нередко к этой деятельности привлекают детей и инвалидов. Из-за неблагоприятных условий они рискуют своим здоровьем и создают помехи на дороге.

В связи с этим губернская дума Самары решила принять закон о штрафах за приставание к гражданам в общественных местах. Размер штрафа - до 5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России начнут штрафовать за плевки в общественных местах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость