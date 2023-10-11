В России разработали систему биометрии по венам

Отмечается, что разработка должна помочь защитить персональные данные, а так же стратегически важные объекты.
Ученые объяснили, что идентификация личности может заменить считывание по отпечатку пальцев или с оболочки глаза.
Вены имеют уникальные рисунок и выдать себя за другого человека будет очень трудно. При этом система работает только с живыми объектами.
Сама платформа представляет из себя специальный сканер. Туда нужно приложить руку и сенсор считает уникальный рисунок вен.
Ранее стало известно, почему Windows 11 мало кто пользуется.