В России разработали систему биометрии по венам

Ученые РТУ МИРЭА представили систему, которая будет устанавливать личность по рисунку вен. Об этом сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что разработка должна помочь защитить персональные данные, а так же стратегически важные объекты.

Ученые объяснили, что идентификация личности может заменить считывание по отпечатку пальцев или с оболочки глаза.

Вены имеют уникальные рисунок и выдать себя за другого человека будет очень трудно. При этом система работает только с живыми объектами.

Сама платформа представляет из себя специальный сканер. Туда нужно приложить руку и сенсор считает уникальный рисунок вен.

Ранее стало известно, почему Windows 11 мало кто пользуется.