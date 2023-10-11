11 октября
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Жизнь

В России разработали систему биометрии по венам

Ученые РТУ МИРЭА представили систему, которая будет устанавливать личность по рисунку вен. Об этом сообщает Lenta.ru.

Биометрия.
Биометрия.
СС0

Отмечается, что разработка должна помочь защитить персональные данные, а так же стратегически важные объекты.

Ученые объяснили, что идентификация личности может заменить считывание по отпечатку пальцев или с оболочки глаза.

Вены имеют уникальные рисунок и выдать себя за другого человека будет очень трудно. При этом система работает только с живыми объектами.

Сама платформа представляет из себя специальный сканер. Туда нужно приложить руку и сенсор считает уникальный рисунок вен.

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