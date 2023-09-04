5 сентября
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Жизнь

В России предложили ввести уголовную ответственность для самокатчиков

Депутаты Госдумы предложили ввести для самокатчиков госномера и ответственность по Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовному кодексу (УК) РФ, сообщают "Известия".

Самокат.
Самокат.
CC0

Инициативу депутатов поддержали в общественном совете при ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что ранее когда только появились мопеды, то с ними была такая же шумиха как и сейчас с самокатами. На них ездили все, но появилась отдельная категория и номера. Теперь на мопедах катаются только те, кто сдал экзамен.

Поэтому ситуация с самокатами должна решиться таким же образом.

На сегодняшний день самокаты начали продавать в два раза больше, поэтому увеличивается число аварий.

Пропадут ли электросамокаты в России после запрета в странах Европы - читайте в разборе altapress.ru.

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