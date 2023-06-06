В России предложили учредить звание "Отец-герой"

Омбудсмен мотивировала свое предложение тем, что заслуги многодетных отцов никогда не отмечались в России на высоком уровне. По ее мнению, нельзя игнорировать роль отцов в семье.
"На плечи многодетных отцов зачастую ложится нагрузка по обеспечению семьи для достойного воспитания детей, а уделять время им при этом совсем непросто», — добавила Волынец.
Она подчеркнула, что данное почетное звание будет способствовать повышению статуса отцовства и статуса многодетной семьи.
Омбудсмен также напомнила, что в 2022 году было установлено звание «Мать-героиня».
Ранее в России в Госдуму внесли законопроект о запрете смены пола.