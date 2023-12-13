14 декабря
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Жизнь

В России предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию

В Госдуму внесут законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщают «Известия».

Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Altapress.ru

Так, мужчины могут выйти на досрочную пенсию страхового стажа в 37 лет, а в 32 года — женщины.

На данный момент этот показатель составляет не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин.

Возраст, при котором можно выйти на досрочную пенсию, не изменится — не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин.

Депутаты считают, что таким способом россияне захотят работать официально. Также таким способом удастся вывести из «серой» зоны около 50% зарплат россиян.

Ранее стало известно, как копить деньги при маленькой зарплате.

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