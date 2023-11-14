В России предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры

В Госдуме предложили увеличить материнский капитал, так как его не хватает на приобретение недвижимости, сообщает Lenta.ru.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин предложил индексировать маткапитал, чтобы он был приближен к стоимости квартиры.

Также он напомнил, что изначально предполагалось, что такая мера поможет людям приобрести жилье. Однако на данный момент цены на квартиры сильно выросли.

Например, в Барнауле однокомнатная квартира обойдется в 3-4 млн рублей. А размер материнского капитала в 2023 году — 587 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей — на второго.

Поэтому сейчас с такими выплатами молодым семьям невозможно подойти к квартирам.

Депутат считает, что материнский капитал должен быть одинаков во всех регионах.

Ранее сообщалось, что в России предложили выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка.