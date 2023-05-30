В России потребовали составить список бранных слов, которые нельзя использовать в СМИ

Торгово-промышленная палата (ТПП) потребовала от Роскомнадзора составить список бранных слов, которые нельзя употреблять в СМИ. Об этом сообщают "Известия".

По данным издания, в ТПП регулярно поступают жалобы от бизнес-сообщества на штрафы за транслирование грубых выражений. За последние полтора месяца им направили около 15 обращений.

Представители СМИ недоумевают из-за того, что нет точного определения бранной лексики. Из-за чего слова можно произвольно толковать.

По этой причине ТПП предложили Роскомнадзору провести экспертизу, которая бы определила «безусловно бранную лексику». А также потребовали составить примерный перечень слов и выражений, которые можно посчитать грубыми в определенном контексте.

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