28 января
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Жизнь

В России могут ввести налоговый вычет на лечение животных

В России предложили давать налоговый вычет за ветеринарные услуги. Об этом сообщают "Известия".

Кошки из приюта "Бусинка".
Кошки из приюта "Бусинка".
vk.com/anobusinka

Отмечается, что налоговый вычет можно будет оформить, если животное зарегистрировано официально. Такая мера будет стимулировать людей проходить официальную регистрацию и ответственно подходить к содержанию питомца.

Законопроект направили на заключение в правительство.

Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков считает, что регистрация животных поможет снизить численность безнадзорных животных, а также находить хозяев.

Однако некоторые считают, что государство, скорее всего, не будет делать налоговые вычеты, если учесть нынешнее экономическое положение.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае патруль вневедомственной охраны спас детеныша косули.

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