В России хотят отменить НДФЛ для одной категории граждан

Лица, зарабатывающие меньше 30 тыс. рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ.
Депутаты считают, что это позволит россиянам сохранять часть заплаты и тем самым повысить уровень жизни. Данная сумма почти в два раза превышает МРОТ, и предлагаемая мера "станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан".
Также авторы законопроекта уверены, что россияне смогут увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны.
Депутаты отмечают, что 30 тыс. рублей - это оптимальный порог для отмены НДФЛ.
На данный момент ставка налога на доходы физических лиц в РФ составляет 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, и 13% для остальных.