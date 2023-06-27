27 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В России хотят отменить НДФЛ для одной категории граждан

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение палаты законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Лица, зарабатывающие меньше 30 тыс. рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ.

Депутаты считают, что это позволит россиянам сохранять часть заплаты и тем самым повысить уровень жизни. Данная сумма почти в два раза превышает МРОТ, и предлагаемая мера "станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан".

Также авторы законопроекта уверены, что россияне смогут увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны.

Депутаты отмечают, что 30 тыс. рублей - это оптимальный порог для отмены НДФЛ.

На данный момент ставка налога на доходы физических лиц в РФ составляет 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, и 13% для остальных.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость